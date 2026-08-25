Detienen en EU a exfuncionario de Sinaloa con 111 mil pastillas de fentanilo

Martes 25 de agosto de 2026

Estados Unidos.- Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario municipal de Guasave y quien estuvo vinculado con áreas deportivas en Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, fue detenido por agentes del FBI en Utah, acusado de posesión de fentanilo con intención de distribuirlo.

De acuerdo con la Fiscalía federal del Distrito de Utah, la detención ocurrió el pasado 12 de agosto, luego de que agentes federales realizaran una operación encubierta mediante una compra controlada de fentanilo. Verduzco Bernal, de 54 años, era investigado junto con otras personas presuntamente relacionadas con una organización dedicada a distribuir grandes cantidades de esta droga sintética.

Durante el operativo, los agentes localizaron al exfuncionario solo en una habitación de hotel del condado de Salt Lake, donde aseguraron aproximadamente 11 mil 160 gramos de fentanilo, equivalentes, según el cálculo de las autoridades estadounidenses, a unas 111 mil pastillas.

Verduzco Bernal había ingresado a Estados Unidos en julio con una visa de turista que le permitía permanecer legalmente en el país hasta enero de 2027. El 19 de agosto se declaró inocente ante la jueza Daphne A. Oberg y, a petición de la Fiscalía, permanecerá detenido mientras continúa el proceso judicial.

En su trayectoria pública, Verduzco Bernal se desempeñó en 2022 como gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y posteriormente como director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave, cargo que habría ocupado hasta septiembre de 2024.

Posteriormente, medios locales señalaron que fue invitado a desempeñarse como coordinador de alto rendimiento en la zona centro del Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, no existe confirmación oficial de que dicho nombramiento se hubiera formalizado.