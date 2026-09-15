Detienen en Edomex a mujer acusada de matar a sus hijas de 1 y 6 años

Martes 15 de septiembre de 2026

Una mujer identificada como Fabiola N. fue detenida en el Estado de México, acusada de privar de la vida a sus dos hijas, de 1 y 6 años, en hechos ocurridos en la comunidad de Ejido San Pedro, municipio de Almoloya de Juárez.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, cuando la mujer presuntamente agredió a las menores con un objeto punzocortante, provocándoles lesiones que posteriormente les causaron la muerte.

Tras la agresión, la propia mujer también habría resultado lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Como parte de las investigaciones, se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio. Una vez que fue dada de alta del hospital, este 15 de septiembre fue ingresada al sistema penitenciario.

La imputada quedó a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál habría sido el motivo de la agresión.