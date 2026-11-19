Jueves 19 de noviembre de 2026

El empresario mexicano Juan Manuel “Mono” Muñoz fue detenido por la Policía Nacional española en Madrid, debido a una solicitud provisional de extradición presentada por Estados Unidos, donde es investigado por presuntos delitos de fraude financiero, contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero.

Tras su captura, el empresario compareció ante el juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, quien ordenó su ingreso a prisión comunicada y sin derecho a fianza.

Durante la audiencia, Muñoz manifestó su oposición a ser extraditado a Estados Unidos, por lo que deberá desarrollarse el procedimiento judicial correspondiente para resolver la solicitud de las autoridades estadounidenses.

Antecedentes de detenciones

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el empresario ya había sido detenido en Madrid el 18 de marzo de 2016, cuando agentes españoles realizaron un operativo en su domicilio y aseguraron dos computadoras que contenían registros financieros.

Posteriormente, en mayo de 2025, fue arrestado en Torreón, Coahuila, por presuntas amenazas y posesión simple de narcóticos, en un caso relacionado con el aseguramiento de una unidad que transportaba hidrocarburos de presunta procedencia ilícita.

La nueva detención se produce en el marco de las investigaciones estadounidenses por posibles operaciones financieras fraudulentas, contrabando de productos petrolíferos y blanqueo de capitales.

La Audiencia Nacional española deberá determinar si procede su extradición a Estados Unidos, mientras el empresario permanece bajo custodia judicial.

Las acusaciones que motivaron la solicitud de extradición no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.