Detienen en Guanajuato a presunto operador del Cártel del Golfo buscado por el ICE

Autoridades de México y Estados Unidos detuvieron en el municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, a Roberto “Beto” Bazán Salinas, señalado como presunto integrante del Cártel del Golfo y considerado uno de los traficantes más buscados por el gobierno estadounidense.

El arresto fue confirmado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), que informó que la operación se realizó el jueves 5 de marzo con la participación de agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y autoridades mexicanas, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la agencia estadounidense, Bazán Salinas es investigado por su presunta participación en el tráfico de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos. El ICE lo describió como un “narcoterrorista de un cártel” vinculado a operaciones de alto nivel dentro de la organización criminal.

La captura se derivó de una investigación en curso encabezada por HSI contra el Cártel del Golfo, grupo que recientemente fue designado como “Organización Terrorista Extranjera” (FTO) por orden presidencial en Estados Unidos.

El ICE agradeció la colaboración de diversas oficinas y agencias que participaron en la investigación y el operativo, entre ellas HSI Monterrey, HSI Matamoros y HSI Beaumont, así como la Interpol. También reconoció el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Policía de Corpus Christi y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

En ocasiones previas, agentes estadounidenses han participado en operaciones en territorio mexicano en coordinación con autoridades locales para ejecutar detenciones relacionadas con investigaciones transnacionales.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a la Fiscalía General de la República por el arresto del presunto operador criminal.

“Acciones como esta demuestran la solidez de nuestra cooperación al compartir información y trabajar juntos para desmantelar las redes criminales”, señaló el diplomático.

Asimismo, destacó el liderazgo de los mandatarios de ambos países, Donald Trump y Claudia Sheinbaum, al asegurar que la coordinación bilateral busca garantizar que quienes trafican drogas y amenazan a las comunidades “comparezcan ante la justicia y no tengan dónde esconderse en ninguno de los dos lados de la frontera”.

