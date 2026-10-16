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Viernes 16 de octubre de 2026

Detienen en Jiménez a hombre acusado de agredir gravemente a su pareja

Jiménez, Chihuahua.- Un hombre de 32 años, identificado como Sergio H. R., fue detenido por agentes policiacos en Ciudad Jiménez, luego de ser señalado como presunto responsable de agredir a su pareja sentimental, una mujer de 28 años que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares de la víctima la localizaron inconsciente y con lesiones de consideración dentro de una vivienda ubicada en la calle Francisco J. Mújica, por lo que solicitaron inmediatamente el apoyo de los servicios médicos.

La mujer fue trasladada al Hospital Regional, donde recibió atención debido a un fuerte golpe en la cabeza.

Testigos señalaron que la agresión habría sido cometida por la pareja sentimental de la joven, por lo que autoridades desplegaron un operativo para localizarlo.

El vehículo del sospechoso fue ubicado en el cruce de las calles Revolución y Francisco Navarro. Según el reporte, el conductor intentó retirarse al advertir la presencia policial, pero fue interceptado y detenido.

Sergio H. R. quedó a disposición de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

El señalado deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

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