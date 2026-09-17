Detienen en Mexicali a “El Ciego”, presunto integrante de Los Rusos

Jueves 17 de septiembre de 2026

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, identificado por las autoridades como presunto integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado. Además, las autoridades lo relacionan con extorsiones, distribución de drogas, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

La captura fue resultado de trabajos de investigación y de información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia, señaló el funcionario.

Según reportes de medios locales, Martínez Barraza, de 26 años, fue detenido al salir de un bar en la Zona Centro de Mexicali, donde presuntamente celebraba las fiestas patrias.

El detenido es señalado como integrante de la célula de Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, quien murió en junio durante un enfrentamiento con elementos de la Marina y la Policía Municipal en San Luis Río Colorado, Sonora.

“Los Rusos” han sido identificados como una organización vinculada con la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, con presencia en Mexicali.

Martínez Barraza quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con los procedimientos legales.