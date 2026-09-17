México

26.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 17 de septiembre de 2026

Detienen en Mexicali a “El Ciego”, presunto integrante de Los Rusos

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Víctor Alfonso Martínez Barraza, alias “El Ciego”, identificado por las autoridades como presunto integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado con el Cártel de Sinaloa.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado. Además, las autoridades lo relacionan con extorsiones, distribución de drogas, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad.

La captura fue resultado de trabajos de investigación y de información obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia, señaló el funcionario.

Según reportes de medios locales, Martínez Barraza, de 26 años, fue detenido al salir de un bar en la Zona Centro de Mexicali, donde presuntamente celebraba las fiestas patrias.

El detenido es señalado como integrante de la célula de Marco Antonio Valenzuela, alias “El Cabezón”, quien murió en junio durante un enfrentamiento con elementos de la Marina y la Policía Municipal en San Luis Río Colorado, Sonora.

“Los Rusos” han sido identificados como una organización vinculada con la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, con presencia en Mexicali.

Martínez Barraza quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente para continuar con los procedimientos legales.

Habilitan ruta alterna detrás de Coca-Cola por obras al norte de Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Será César Jáuregui invitado especial en Fiesta Mexicana de Camino Real

Nuevo iPhone plegable de Apple costará hasta 77 mil 999 pesos en México

Obama y Harris piden mayor regulación para la inteligencia artificial

Proyectan 70 kilómetros de avance en carretera Guaymas–Chihuahua durante 2026
Destaca Olivia Franco vigilancia de recursos públicos en programas de alimentación
Cae en Michoacán coordinador del CJNG ligado a extorsiones
Prevén alertar a más de 80 millones de celulares durante Simulacro Nacional del 19 de septiembre
Será César Jáuregui invitado especial en Fiesta Mexicana de Camino Real
Supervisa Sindicatura 85 espacios durante Operativo Tianguis en Expo Artesanal
Sheinbaum encabeza su segundo Grito de Independencia ante un Zócalo abarrotado
Maru Campos encabeza su último Grito de Independencia como Gobernadora de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Mantienen búsqueda de Marcos Alfredo Chávez, desaparecido en Parral desde 2018
Detienen a dos tras asalto violento en tienda al norte de Chihuahua
Detienen en Edomex a mujer acusada de matar a sus hijas de 1 y 6 años