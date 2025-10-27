Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Lunes 27 de octubre de 2025

El empresario Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora mexicana Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami hace casi un mes, de acuerdo con información publicada este lunes por El Heraldo de México.

Álvarez Puga, señalado por las autoridades mexicanas como uno de los principales factureros del país, enfrenta acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de fondos públicos, delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una orden de aprehensión en su contra desde 2021.

Detención y custodia en Miami

Según el diario, Álvarez Puga se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento y Servicios de Krome North SPC, una instalación de detención de migrantes ubicada en Miami, Florida.

Fuentes consultadas por el medio confirmaron que su detención se llevó a cabo hace tres semanas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si enfrenta un proceso de extradición a México.

Contexto del caso

Tanto Álvarez Puga como Inés Gómez Mont han permanecido prófugos de la justicia desde septiembre de 2021, cuando se giraron órdenes de captura en su contra por presuntamente participar en una red de empresas fantasma que habría desviado más de 2,500 millones de pesos de la Secretaría del Interior (Segob) y otras dependencias federales.

En los últimos años, Gómez Mont ha negado reiteradamente las acusaciones a través de comunicados en redes sociales, asegurando ser víctima de una “persecución política”.

Hasta ahora, ni las autoridades estadounidenses ni la FGR han emitido una declaración oficial sobre la detención o el posible proceso de entrega del empresario a México.