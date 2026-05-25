Detienen en Nuevo Casas Grandes a hombre acusado de violación agravada y pornografía infantil

Lunes 25 de mayo de 2026

Nuevo Casas Grandes, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a un hombre identificado como Armando L. N., de 31 años de edad, por su presunta responsabilidad en los delitos de violación agravada, pornografía infantil y delitos contra la intimidad sexual de menores.

La captura se realizó el pasado domingo 24 de mayo mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión en un domicilio ubicado en la colonia PRI, en el municipio de Nuevo Casas Grandes, como resultado de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la detención se llevó a cabo durante una intervención autorizada judicialmente, en la que participaron agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Delitos Diversos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de Servicios Periciales. La operación contó además con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes brindaron seguridad perimetral.

Las investigaciones permitieron el análisis de evidencia digital en la que, presuntamente, fueron localizadas conversaciones, videos e imágenes de contenido sexual relacionadas con menores de edad.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron diversos dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis pericial, entre ellos siete teléfonos celulares, tres tabletas electrónicas, un adaptador para memoria micro SD y otros indicios considerados relevantes para la investigación.

La Fiscalía informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar si el imputado pudiera estar relacionado con posibles redes de explotación sexual infantil, identificar a otras posibles víctimas y establecer la probable participación de más personas en estos hechos.

Tras su captura, Armando L. N. fue puesto a disposición de una jueza de Control del Distrito Judicial Galeana, autoridad que dará seguimiento al proceso penal correspondiente. En la audiencia inicial, el Ministerio Público presentará la imputación formal por los delitos que se le atribuyen.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos que vulneren la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes, así como de procurar justicia para las víctimas.