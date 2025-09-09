Detienen en Ojinaga a 11 integrantes del grupo delictivo La Línea en operativo conjunto

Martes 9 de septiembre de 2025

Ojinaga, Chih. — En un operativo conjunto realizado por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el municipio de Ojinaga, fueron detenidas 11 personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo La Línea, informó la Fiscalía General del Estado.

Aunque hasta el momento no se tiene registro de que algún líder criminal se encuentre entre los detenidos, las investigaciones continúan para esclarecer este aspecto.

Durante el operativo se aseguraron cinco vehículos, dos de ellos con reporte de robo en Texas; 20 armas largas; un lanzagranadas; ponchallantas; uniformes camuflados; chalecos balísticos; un traje para francotirador; más de 4 mil municiones y marihuana empaquetada para su venta al menudeo.

Los detenidos fueron identificados como Ramón Iván R. L., José Luis L. W., Katia Aidé R. L., Gerardo G. G., Josué V. N., Octavio V. S., Abisaig L. A., Marco Anib V. L., Carlos Alberto P. R., Armando O. S., y un menor de edad con iniciales C.A.P.L.

Todo lo incautado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.