Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico

Ojinaga, Chihuahua. — Autoridades estatales detuvieron a un hombre tras asegurarle armamento, equipo táctico y presunta droga durante un operativo realizado el 12 de febrero en la colonia Francisco Villa.

El detenido fue identificado como Eduardo Arath L. L., quien llamó la atención de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al portar un arma de fuego. Durante la intervención, se le aseguró un arma larga, dos armas cortas, siete cargadores, 111 cartuchos de diversos calibres, placas balísticas, más de 2.1 kilogramos de presunta marihuana y una dosis de presunta cocaína.

Además, se informó que el sujeto intentó sobornar a los policías con dinero en efectivo, lo que complicó aún más su situación legal.

El detenido, junto con el armamento, la droga y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

