Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez, líder de ‘La Barredora’

Sábado 13 de septiembre de 2025

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de la organización criminal La Barredora, fue detenido en Paraguay y ya fue trasladado a México, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura se logró en una operación internacional coordinada entre autoridades mexicanas y paraguayas, en la que participaron el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según detalló Omar García Harfuch, titular de la SSPC, a través de su cuenta oficial en X.

Bermúdez Requena, también conocido como “Requena” o “El Abuelo”, era buscado desde febrero de 2025, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en el estado de Tabasco. Tras conocerse dicha orden, el exfuncionario huyó del país.

“La operación se llevó a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo la política de Cero Tolerancia a la Corrupción”, señaló García Harfuch, destacando que fue clave el intercambio de información que permite la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

La SSPC confirmó que, tras su captura, Bermúdez Requena fue trasladado a territorio mexicano, donde ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes.

Nexos con el CJNG y pugnas internas

Según investigaciones de la Fiscalía General de la República, Bermúdez Requena lideraba La Barredora, una organización criminal con presencia en Tabasco y Chiapas, dedicada al tráfico de drogas, personas y a la extorsión. El grupo mantiene presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bermúdez fue nombrado titular de Seguridad en Tabasco por el entonces gobernador y hoy senador Adán Augusto Hernández, lo que generó cuestionamientos sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

La Barredora sufrió una fractura interna en 2024, cuando el propio Bermúdez ordenó la ejecución de uno de sus principales operadores para evitar perder el control del grupo. Esta división debilitó la estructura y permitió el avance de las investigaciones federales.

En agosto pasado, la captura de Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, considerado el segundo al mando, marcó un giro en el caso. Pinto Madera se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que permitió ampliar las indagatorias que culminaron en la localización y detención de Bermúdez.