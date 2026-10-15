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Jueves 15 de octubre de 2026

Detienen en Parral a “El Chapo”, acusado de homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en Parral a Jaxiel A. N., alias “El Chapo”, de 31 años, señalado como probable responsable de un homicidio cometido hace cinco meses.

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión cumplimentada en calles de la colonia Juárez, luego de las investigaciones realizadas en torno al asesinato de Eloy Alonso L. R.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, los hechos ocurrieron el pasado 3 de mayo en la calle Padre Pío, dentro del asentamiento conocido como Albergue San Andrés.

Las investigaciones señalan que el ahora detenido presuntamente sometió a la víctima y posteriormente le disparó a quemarropa con un arma de fuego, provocándole la muerte en el lugar.

Tras reunir elementos sobre su probable participación, las autoridades desplegaron un operativo que permitió localizarlo y detenerlo este miércoles en la colonia Juárez.

Jaxiel A. N. fue puesto a disposición del Juez de Control que ordenó su captura y permanecerá bajo custodia en espera de la audiencia inicial.

En las próximas horas, el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente por el delito de homicidio, mientras será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica.

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