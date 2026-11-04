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Miércoles 4 de noviembre de 2026

Detienen en Parral a hermano de César Duarte

Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud.

La detención ocurrió el martes 3 de noviembre, en la colonia Américas de Hidalgo del Parral, cuando agentes investigadores localizaron entre sus pertenencias tres envoltorios con una sustancia de características similares a la cocaína y 11 cigarrillos artesanales que presuntamente contenían marihuana.

Durante la intervención también habrían sido asegurados cartuchos calibre .45, dinero en efectivo y un teléfono celular, además de una camioneta Toyota FJ Cruiser de color azul.

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, confirmó la detención y señaló que, debido a las cantidades de sustancias aseguradas, el caso permanecerá bajo la competencia de las autoridades estatales.

Alejandro Duarte quedó a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

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