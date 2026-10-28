Detienen en Parral a hombre acusado de abuso sexual agravado contra menor

Miércoles 28 de octubre de 2026

Parral.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Cirilo J. C., de 34 años, señalado como probable responsable del delito de abuso sexual con penalidad agravada cometido en perjuicio de una persona menor de edad.

La captura se realizó este martes 27 de octubre en el ejido Guillermo Baca, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2025, en calles del Centro de Parral, donde el imputado presuntamente interceptó a la víctima.

La investigación establece que el hombre habría realizado actos de molestia contra la persona menor de edad, además de dirigirle comentarios de carácter sexual mientras realizaba actos de índole sexual.

Tras su detención, Cirilo J. C. quedó a disposición del Juez de Control que lo requería.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) será el encargado de formular imputación en su contra durante la audiencia correspondiente.

El detenido deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.