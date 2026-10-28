El Estado

15.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 28 de octubre de 2026

Detienen en Parral a hombre acusado de abuso sexual agravado contra menor

Parral.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Cirilo J. C., de 34 años, señalado como probable responsable del delito de abuso sexual con penalidad agravada cometido en perjuicio de una persona menor de edad.

La captura se realizó este martes 27 de octubre en el ejido Guillermo Baca, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2025, en calles del Centro de Parral, donde el imputado presuntamente interceptó a la víctima.

La investigación establece que el hombre habría realizado actos de molestia contra la persona menor de edad, además de dirigirle comentarios de carácter sexual mientras realizaba actos de índole sexual.

Tras su detención, Cirilo J. C. quedó a disposición del Juez de Control que lo requería.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) será el encargado de formular imputación en su contra durante la audiencia correspondiente.

El detenido deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

Choque de trenes de alta velocidad en España deja 64 muertos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

César Jáuregui llama al panismo nacional a alzar la voz y defender el debido proceso

“Es un abuso y una tropelía lo que le están haciendo a César Jáuregui”: Ricardo Anaya

Jornada violenta en Juárez: hallan tres cuerpos; uno estaba en una cajuela

¡Orgullo chihuahuense! Amaia Cortes conquista dos oros en mundial de karate
Conductor de Silverado habría intentado atropellar a automovilista tras discusión en Cuauhtémoc
Recupera CUM más de 4.4 mdp con programa de descuentos en pavimentación
Nueva presidenta del INE ordena revisar nombramientos de Taddei y frena contrataciones
Profeco alerta por publicidad engañosa previo a El Buen Fin
Huye y abandona casi 400 gramos de marihuana en la colonia Pascual Orozco
Desata Mbappé polémica en China por comentario sobre meme de “dictador chino”
Marina abate a dos en Sinaloa; investigan si uno es “Chuy Peñuelas”, operador del Cártel de Guasave

Municipios

Más Noticias

Reconoce René Chavira a FECHAC por 30 años de labor social en Chihuahua
Trump asegura que más automotrices dejarán México para producir en Estados Unidos
Detienen a pareja con cristal y marihuana tras pasarse semáforo en rojo en Ávalos