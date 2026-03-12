El Estado

Jueves 12 de marzo de 2026

Detienen en Parral a hombre acusado de violación agravada contra menor en Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron mediante orden de aprehensión a Eider Isaac D. T., de 38 años, por su probable responsabilidad en el delito de violación con penalidad agravada en perjuicio de una menor de edad.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron en marzo de 2025 en la localidad de Norogachi, perteneciente al municipio de Guachochi, donde el acusado presuntamente agredió sexualmente a una adolescente de 14 años y la amenazó con hacerle daño a ella y a su familia si revelaba lo ocurrido.

Como consecuencia de la agresión, la menor quedó embarazada y dio a luz en noviembre del mismo año, según la carpeta de investigación.

Con base en los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, un juez de control del Distrito Judicial Andrés del Río emitió la orden de aprehensión que fue cumplimentada el 11 de marzo.

El detenido será presentado ante un juez en la audiencia inicial, donde el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia

