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Jueves 26 de marzo de 2026

Detienen en Parral a mujer implicada en desaparición de dos jóvenes

Parral, Chih.– La Fiscalía de Distrito Zona Sur detuvo mediante orden de aprehensión a Karen Ivette E. P., de 31 años, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

Las indagatorias del Ministerio Público establecieron su posible participación en los hechos registrados el 23 de agosto de 2025, en los que desaparecieron Jesús Jerónimo Sánchez Tarín y Jaime Leónides Cano Sotelo, cuyo paradero sigue desconocido.

La mujer fue detenida este 25 de marzo por agentes de la Agencia Estatal de Investigación y personal del Ejército Mexicano, en calles de la colonia Kennedy. Fue puesta a disposición del juez que la requiere para la audiencia de formulación de imputación.

La Fiscalía recordó que en este mismo caso ya se encuentra vinculado a proceso Daniel Antonio V. G., “El Burger”, aunque no precisó cuál fue el grado de participación de la mujer ahora detenida.

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