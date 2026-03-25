Detienen en Texas a Bertha Gómez de Duarte; permanece bajo custodia de ICE

Miércoles 25 de marzo de 2026

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención de Bertha Gómez Gómez, expresidenta honoraria del DIF Estatal de Chihuahua durante la administración 2010–2016. La aprehensión ocurrió en Texas y actualmente permanece bajo custodia de agentes migratorios en el Centro de Procesamiento del ICE en El Paso, instalación donde se concentran personas retenidas por procesos migratorios relacionados con una permanencia irregular en Estados Unidos.

De acuerdo con la información confirmada por la agencia, su detención fue realizada únicamente por agentes de inmigración, sin que hasta el momento exista indicio de participación de otras dependencias estadounidenses ni confirmación de que el arresto esté vinculado con procesos judiciales abiertos en México. ICE no ha detallado aún el motivo específico de la detención ni las circunstancias en que ocurrió.

Fuentes consultadas indican que, de tratarse exclusivamente de un procedimiento administrativo por estancia irregular, la expulsión a México podría concretarse en breve, aunque los tiempos varían según cada caso; algunos se resuelven en días, mientras que otros pueden prolongarse durante meses dependiendo de las apelaciones o recursos legales.

Antecedentes del caso en México

Gómez Gómez fue presidenta del DIF Estatal —cargo honorario— durante la gestión del entonces gobernador César Duarte Jáquez. Versiones oficiales y periodísticas han señalado que, desde esa posición, habría participado en la triangulación de recursos públicos** dentro del esquema de desvíos atribuido al exmandatario.

En 2020, un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Morelos, en Chihuahua, giró una orden de aprehensión en su contra, lo que llevó a Gómez a promover un juicio de amparo ante un juzgado federal en la Ciudad de México para evitar su captura.

Mientras tanto, César Duarte permanece preso en el Cefereso No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, imputado por la Fiscalía General de la República por presunta operación de recursos de procedencia ilícita, específicamente en la modalidad de lavado de dinero.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado si solicitarán su entrega, ni si existe un proceso inmediato para vincular la detención migratoria en Estados Unidos con los procedimientos judiciales pendientes en México.