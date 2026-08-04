Detienen en Texas a mexicano acusado de fraude piramidal

Martes 4 de agosto de 2026

Culiacán, Sin.- Un ciudadano mexicano identificado como Isaac Andrey “N”, de 36 años de edad, fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente deportado a México para enfrentar un proceso penal por su presunta participación en un esquema de fraude piramidal que habría afectado a más de 4 mil inversionistas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el imputado está relacionado con la empresa Inverplux, la cual ofrecía rendimientos mensuales de entre 4 y 10 por ciento mediante un supuesto modelo de inversión financiera.

Las investigaciones señalan que para ingresar al esquema los interesados debían aportar al menos 100 mil pesos, bajo la promesa de obtener ganancias periódicas y constantes. Sin embargo, las autoridades sostienen que el mecanismo operaba presuntamente como un fraude piramidal, utilizando recursos de nuevos inversionistas para sostener los pagos comprometidos.

La Fiscalía indicó que los recursos captados habrían sido desviados a cuentas bancarias particulares y empresas fachada, en lugar de destinarse a las inversiones anunciadas a los participantes.

Hasta el momento se han presentado alrededor de 900 denuncias formales en Sinaloa, mientras que el número total de afectados podría superar las 4 mil personas, lo que convierte al caso en uno de los presuntos fraudes financieros más relevantes registrados recientemente en la entidad.

La captura fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones de Sinaloa y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo, lo que permitió la localización y entrega del acusado a las autoridades mexicanas.

Actualmente, Isaac Andrey “N” permanece bajo prisión preventiva justificada, luego de que su defensa solicitara la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica.

La audiencia en la que se determinará si es vinculado a proceso está programada para el próximo 6 de agosto, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la operación del presunto esquema fraudulento.