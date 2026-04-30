Detienen en Venezuela a presunta feminicida de ex Miss Carolina Flores; esperan extradición a México

Jueves 30 de abril de 2026

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención en Venezuela de Erika María “N”, señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, ocurrido el pasado 15 de abril en la colonia Polanco.

De acuerdo con la autoridad, la mujer se encuentra actualmente bajo custodia de autoridades venezolanas, mientras se llevan a cabo los procedimientos legales para su extradición a México.

La detención fue posible gracias a la coordinación entre la fiscalía capitalina, la Fiscalía General de la República y la Interpol, que emitió una ficha roja para su localización internacional.

Cronología del caso

Las investigaciones señalan que el crimen ocurrió dentro de un departamento en Polanco, donde la víctima fue atacada con arma de fuego. Un video captado en el interior del inmueble muestra a la presunta agresora siguiendo a la joven momentos antes de escucharse detonaciones.

Tras los hechos, Erika María “N” salió del país el 16 de abril, un día después del ataque, y permaneció prófuga hasta su localización en territorio venezolano.

La orden de aprehensión fue obtenida el 17 de abril, luego de que el esposo de la víctima denunciara el crimen ante las autoridades.

Impacto y seguimiento

El caso ha generado fuerte indignación pública debido a la violencia del hecho y a los elementos revelados durante la investigación, incluyendo la existencia de material videográfico y la fuga inmediata de la presunta responsable.

Autoridades mexicanas reiteraron que continuarán las gestiones diplomáticas y legales para lograr la extradición y garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo conforme a derecho.