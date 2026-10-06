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Martes 6 de octubre de 2026

Detienen en Zapopan a “El Tanque”, presunto operador regional del CJNG

México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó la detención en Zapopan, Jalisco, de Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

De acuerdo con el funcionario federal, la captura se realizó el 5 de octubre mediante una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional, con apoyo de fuerzas especiales del Ejército Mexicano, personal de investigación y agencias federales.

Durante el operativo fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Harfuch señaló que “El Tanque” fue sancionado en septiembre de 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el CJNG y por formar parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. También indicó que existió intercambio de información con autoridades estadounidenses.

Según la SSPC, Iván “N” es relacionado con actividades de extorsión, robo de hidrocarburos, homicidio, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Las autoridades también lo vinculan de manera presunta con el ataque perpetrado en 2015 contra un helicóptero militar durante la llamada “Operación Jalisco”, hecho en el que murieron elementos del Ejército y de la entonces Policía Federal.

Asimismo, su nombre ha sido relacionado en distintos reportes de inteligencia con hechos delictivos registrados en Yucatán, Tabasco y Veracruz, entre ellos tráfico de drogas, secuestros y violencia atribuida a células del CJNG.

“El Tanque” será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

Las imputaciones y señalamientos en su contra deberán ser acreditados ante la autoridad judicial correspondiente.

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