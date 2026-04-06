Detienen nuevamente Alberto del Río por violencia familiar

Lunes 6 de abril de 2026

San Luis Potosí — Este lunes 6 de abril, José Alberto Rodríguez Chucuan, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Alberto del Río o “El Patrón”, fue detenido por autoridades de San Luis Potosí tras ser acusado de presunta violencia familiar en contra de su esposa, informaron fuentes oficiales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al fraccionamiento Lomas del Tec luego de que la pareja del excampeón de la WWE hiciera una llamada de emergencia al 911 para solicitar apoyo tras denunciar que fue agredida física y verbalmente dentro de una vivienda.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer presentaba lesiones visibles en el rostro y brazos al momento de la llegada de los agentes, por lo que se detuvo al deportista y fue trasladado ante el Ministerio Público para que su situación jurídica sea definida.

La intervención se realizó mientras presuntamente la agresión ocurría, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades, quienes aseguraron al luchador sin que hasta ahora se haya informado sobre medidas cautelares o una posible vinculación a proceso.

La detención ocurre en un contexto en el que Alberto del Río ya enfrentó acusaciones graves en Estados Unidos en años anteriores. En mayo de 2020, fue arrestado en San Antonio, Texas, donde fue acusado formalmente por cargos de agresión sexual agravada y secuestro tras una denuncia de una expareja, aunque posteriormente esos cargos fueron desestimados por falta de pruebas y testigo esencial.

Del Río, originario de San Luis Potosí, ha sido figura destacada en el mundo de la lucha libre internacional, destacando como campeón en la WWE y otras promociones, lo que ha convertido su vida personal en foco mediático durante varios años.

Por el momento, el caso está siendo atendido por las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades, y se espera que en las próximas horas se den a conocer las acciones legales en contra del excampeón.