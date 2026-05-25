Detuvo SSPE a 90 presuntos generadores de violencia durante la última semana

Lunes 25 de mayo de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, del 18 al 24 de mayo, fueron detenidas 90 personas consideradas generadoras de violencia en distintos municipios de la entidad, como resultado de los operativos coordinados desde la Plataforma Centinela.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que de las detenciones realizadas, 89 corresponden a delitos del fuero común y una al fuero federal.

Asimismo, detalló que durante las acciones operativas se aseguraron dos armas de fuego, tres cargadores y 31 cartuchos útiles, principalmente en municipios como Ciudad Juárez, Chihuahua, Parral y Guachochi.

La dependencia destacó que el uso de herramientas tecnológicas de videovigilancia y análisis permitió fortalecer las labores de inteligencia y apoyar la captura de personas presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

En materia de recuperación de vehículos, la corporación reportó la localización de seis automóviles con reporte de robo, además de 16 unidades relacionadas con diversos ilícitos.

Respecto al combate al narcomenudeo, la SSPE informó el aseguramiento de 965 dosis de cristal, 74 dosis de cocaína y 21 kilogramos de presunta marihuana. De acuerdo con la dependencia, la droga decomisada tendría un valor estimado superior a los 281 mil pesos.

Las autoridades señalaron que tanto las personas detenidas como las armas, vehículos y sustancias aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad y reducir la incidencia delictiva en las distintas regiones de Chihuahua.