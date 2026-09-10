Deuda pública de México subiría a 55% del PIB en 2027

Jueves 10 de septiembre de 2026

La deuda pública ampliada de México aumentaría hasta representar alrededor del 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluidas en el Paquete Económico.

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público mantendría una trayectoria ascendente durante los próximos años, hasta alcanzar 56.5% del PIB en 2031 y 2032.

Las proyecciones también muestran un cambio en la composición del endeudamiento. La deuda interna pasaría de representar 42.5% del PIB en 2026 a 45.9% en 2032, mientras que la deuda externa se mantendría alrededor de 11.4% del PIB.

Hacienda atribuye esta trayectoria principalmente al mayor costo financiero de la deuda y al impacto del tipo de cambio sobre las obligaciones externas. Estos factores serían compensados parcialmente por el crecimiento del PIB nominal, estimado en 39 billones 419 mil millones de pesos para 2027.

Uno de los principales indicadores del proyecto es precisamente el costo de la deuda. Para 2027, el costo financiero representaría 17.21% de los ingresos presupuestarios, la proporción más elevada registrada desde 1999.

Las cifras forman parte de las estimaciones contenidas en el Paquete Económico y estarán sujetas al proceso de análisis y aprobación del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal.