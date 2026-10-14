Diagnostican cáncer de pulmón al papa León; cirugía fue exitosa

Miércoles 14 de octubre de 2026

El Vaticano informó que al pontífice le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un nódulo en etapa temprana; permanecerá hospitalizado durante su recuperación.

Ciudad del Vaticano.- El papa León fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, después de someterse a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano.

De acuerdo con el comunicado oficial, el análisis de un nódulo realizado durante la operación confirmó el diagnóstico que ya había sido considerado como una posibilidad a partir de estudios preoperatorios.

La cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos, aunque el pontífice, de 71 años, permaneció alrededor de tres horas en el quirófano.

“La operación fue un éxito y no hubo complicaciones”, informó el Vaticano.

Hasta el momento no se ha precisado si el papa requerirá tratamientos adicionales.

León había anunciado previamente que los médicos le recomendaron someterse a la intervención después de detectar un nódulo pulmonar que describió como localizado “en una etapa muy temprana y bien localizado”.

Se prevé que permanezca aproximadamente una semana hospitalizado para continuar con su recuperación. Como medida preventiva, las audiencias papales fueron canceladas hasta el 20 de octubre.

El pontífice se encuentra descansando en una suite hospitalaria cercana a la habitación tradicionalmente reservada para los papas, debido a que esta última permanece en remodelación.

Pese al diagnóstico, hasta ahora no se han anunciado modificaciones al viaje que León tiene previsto realizar a Sudamérica a principios de noviembre, región con la que mantiene una estrecha relación después de haber vivido y trabajado durante años en Perú.

El Vaticano continuará informando sobre la evolución de su estado de salud y los eventuales tratamientos posteriores a la cirugía.