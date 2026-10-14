Internacional

28.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 14 de octubre de 2026

Diagnostican cáncer de pulmón al papa León; cirugía fue exitosa

El Vaticano informó que al pontífice le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectar un nódulo en etapa temprana; permanecerá hospitalizado durante su recuperación.

Ciudad del Vaticano.- El papa León fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer, después de someterse a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano.

De acuerdo con el comunicado oficial, el análisis de un nódulo realizado durante la operación confirmó el diagnóstico que ya había sido considerado como una posibilidad a partir de estudios preoperatorios.

La cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos, aunque el pontífice, de 71 años, permaneció alrededor de tres horas en el quirófano.

“La operación fue un éxito y no hubo complicaciones”, informó el Vaticano.

Hasta el momento no se ha precisado si el papa requerirá tratamientos adicionales.

León había anunciado previamente que los médicos le recomendaron someterse a la intervención después de detectar un nódulo pulmonar que describió como localizado “en una etapa muy temprana y bien localizado”.

Se prevé que permanezca aproximadamente una semana hospitalizado para continuar con su recuperación. Como medida preventiva, las audiencias papales fueron canceladas hasta el 20 de octubre.

El pontífice se encuentra descansando en una suite hospitalaria cercana a la habitación tradicionalmente reservada para los papas, debido a que esta última permanece en remodelación.

Pese al diagnóstico, hasta ahora no se han anunciado modificaciones al viaje que León tiene previsto realizar a Sudamérica a principios de noviembre, región con la que mantiene una estrecha relación después de haber vivido y trabajado durante años en Perú.

El Vaticano continuará informando sobre la evolución de su estado de salud y los eventuales tratamientos posteriores a la cirugía.

Roban más de 104 mil pesos en carne en Chihuahua; buscan a responsables

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Localizan en Balleza predio presuntamente utilizado para fabricar explosivos artesanales

EU activa nuevas reglas del Río Colorado y aumenta presión hídrica sobre México

Presume Jorge Romero encuesta que coloca a Marco Bonilla arriba de Cruz Pérez Cuéllar

Caro Quintero negocia posible acuerdo con EU para evitar juicio; aún no hay pacto
Acciones de Televisa suben 4.8% tras acuerdo para adquirir AT&T México
“Nosotros no lo perdonamos”: víctimas rechazan cierre del proceso contra Garduño
Sheinbaum firma decreto para proteger a menores de contenidos violentos en redes sociales
Capturan a “El Cromo”, presunto líder criminal y generador de violencia en Oaxaca
Perseverance rompe récord: es el vehículo que más distancia ha recorrido fuera de la Tierra
La guerra antes de la guerra
Hallan sin vida en hotel de Parral a hombre reportado como desaparecido

Municipios

Más Noticias

FGR rechaza versión de incineración masiva en Rancho Izaguirre; peritajes avanzan 92%
Comandancia Oriente de Chihuahua estará lista en la primera semana de diciembre
Cruz y Bonilla se encuentran cara a cara previo a entrevistas con Latinus