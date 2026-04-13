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Lunes 13 de abril de 2026

Díaz-Canel responsabiliza a EE.UU. por crisis en Cuba y rechaza presiones para dejar el poder

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la crisis económica que atraviesa la isla, en medio de crecientes tensiones derivadas del endurecimiento de sanciones y restricciones energéticas impulsadas por la administración de Donald Trump.

En su primera entrevista con una cadena estadounidense, transmitida en el programa Meet the Press de NBC, el mandatario cubano afirmó que está dispuesto a dialogar con Washington, pero sin condiciones y rechazando cualquier presión externa para abandonar el poder.

“Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, sostuvo, al defender la soberanía de su país frente a las exigencias internacionales.

Díaz-Canel aseguró que la crisis que enfrenta Cuba está vinculada al bloqueo energético y las sanciones económicas de Estados Unidos, que han limitado el acceso a combustibles y agravado la situación interna.

Tensión política y advertencias

El mandatario también advirtió que Cuba está preparada para responder ante cualquier escenario, incluida una posible intervención militar, al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa del sistema político vigente.

Asimismo, negó haber recibido una exigencia directa de renuncia por parte de Washington, aunque reconoció que existen versiones sobre presiones en ese sentido.

Contexto de crisis y presión internacional

Las declaraciones se dan en un contexto de crisis energética y económica en la isla, derivada en parte de la reducción del suministro de petróleo y el endurecimiento de sanciones, lo que ha generado apagones y dificultades en servicios básicos.

Analistas señalan que la situación también ocurre mientras Estados Unidos mantiene su atención en conflictos internacionales, lo que podría influir en la dinámica de presión hacia Cuba.

Díaz-Canel reiteró que cualquier cambio en el sistema político cubano deberá surgir únicamente de la voluntad del pueblo, y no de decisiones externas.

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