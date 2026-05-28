Dictan detención provisional con fines de extradición a “El Chinacate”

Jueves 28 de mayo de 2026

Una jueza federal del Reclusorio Norte decretó la detención provisional con fines de extradición de Isaí Martínez Cepeda, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín Guzmán Loera, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la jueza María del Carmen Montiel Rodríguez notificó al imputado que el Gobierno de Estados Unidos cuenta con un plazo de 60 días para presentar formalmente la solicitud de extradición y las pruebas correspondientes.

De acuerdo con fuentes judiciales, el Departamento de Justicia estadounidense solicita que Martínez Cepeda sea juzgado en una Corte Federal por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

“El Chinacate” fue detenido el miércoles en Nogales, Sonora, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en posesión de dos armas largas y cartuchos útiles. Posteriormente fue trasladado vía aérea desde Hermosillo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y posteriormente ingresado al Reclusorio Norte bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional.

Las autoridades identifican a Isaí Martínez Cepeda, de 42 años, como presunto operador logístico de una red dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas y fentanilo con destino a Estados Unidos y Costa Rica.

Las investigaciones señalan que sus operaciones presuntamente se desarrollaban principalmente en puntos fronterizos estratégicos como Nogales, Sonora, y Tapachula, Chiapas.

“El Chinacate” ya había sido detenido anteriormente en junio de 2008 en Culiacán, Sinaloa, durante el conflicto entre grupos ligados a Joaquín Guzmán Loera y los Beltrán Leyva. En aquella ocasión fue procesado por posesión de armas de fuego y posteriormente obtuvo su libertad.