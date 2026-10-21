Dictan prisión preventiva a César Jáuregui; vinculación a proceso será el sábado

Miércoles 21 de octubre de 2026

El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, permanecerá en prisión preventiva luego de concluir la audiencia federal de formulación de imputación por el presunto delito de traición a la patria, informó su abogado defensor, Héctor Villasana.

La diligencia se prolongó durante toda la noche y concluyó la mañana de este miércoles 21 de octubre, después de varias horas de exposición de los elementos presentados dentro de la causa federal y recesos breves aproximadamente cada hora.

Villasana confirmó que el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento y fijó para el próximo sábado la audiencia en la que se resolverá si Jáuregui es vinculado o no a proceso.

La audiencia había comenzado desde el martes, pero fue diferida hasta las 9:00 de la noche después de que la defensa solicitara tiempo adicional para conocer y analizar la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El procedimiento federal está relacionado con los hechos ocurridos durante el operativo de El Pinal, Chihuahua, en abril pasado, donde las autoridades investigan la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses.

La prisión preventiva decretada este miércoles no implica una declaración de culpabilidad. Será el sábado cuando el juez analice los datos de prueba presentados por la FGR y los argumentos de la defensa para determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfiscal por el delito que se le imputa.