Dictan prisión preventiva a “El Tanque”, presunto operador del CJNG

Viernes 9 de octubre de 2026

Estado de México.- Un juez federal impuso prisión preventiva de oficio a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, señalado por autoridades federales como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República lo imputó por delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, delitos contra la salud y portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que la audiencia para determinar si será vinculado a proceso quedó programada para el próximo martes a las 9:00 horas.

Mientras se resuelve su situación jurídica, permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con autoridades federales, Cazarín Molina ha sido identificado como presunto líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, además de ser señalado por su participación en redes de robo y comercialización ilegal de combustible.

La audiencia inicial se realizó por videoconferencia y de manera privada debido a que la FGR argumentó que se presentarían datos reservados relacionados con investigaciones de delincuencia organizada.