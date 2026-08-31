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Lunes 31 de agosto de 2026

Dictan prisión preventiva a conductor por choque mortal frente al Hospital Ángeles

Un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Fernando E. I., señalado como probable responsable del accidente vial ocurrido el viernes en las inmediaciones del Hospital Ángeles, donde perdió la vida un hombre de 64 años.

Durante una audiencia realizada desde el hospital donde permanecía internado y bajo custodia, el Ministerio Público formuló cargos en su contra por los delitos de homicidio culposo y daños.

El juez Juan Pablo Campos resolvió mantener al imputado privado de la libertad mientras continúa el procedimiento judicial. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el miércoles a las 11:00 horas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el accidente ocurrió cuando la camioneta Volvo conducida presuntamente por Luis Fernando E. I. impactó por alcance al Nissan en el que viajaba Bacilio C. I., de 64 años.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil de la víctima fue proyectado contra un poste de concreto, mientras que la camioneta terminó su trayectoria contra una palmera. Paramédicos confirmaron el fallecimiento del adulto mayor en el lugar.

Tras el accidente, elementos del Grupo Motorizado de Policía Vial localizaron al conductor desnudo y, según el reporte oficial citado, habría intentado retirarse del sitio y forcejeado con los agentes antes de ser asegurado.

Posteriormente fue trasladado para recibir atención médica. Según la información atribuida a la Subsecretaría de Movilidad y Seguridad Vial, una valoración habría arrojado indicios de consumo de cocaína, cristal y alcohol; este señalamiento deberá ser valorado dentro de la investigación y el proceso judicial.

En redes sociales también circularon fotografías que identifican al imputado como músico y supuesto integrante de una agrupación denominada Golden Magic Arrow, información que hasta el momento no forma parte de los cargos formulados en su contra.

Será el próximo miércoles cuando el juez determine, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa, si Luis Fernando E. I. es vinculado a proceso por el accidente mortal.

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