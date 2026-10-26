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Lunes 26 de octubre de 2026

Dictan prisión preventiva a expolicía municipal acusado de violación y abuso de autoridad

Un exelemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, identificado como Cristian Abraham M. M., quedó bajo prisión preventiva tras ser imputado por su probable responsabilidad en los delitos de violación agravada y abuso de autoridad, informó la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos habrían ocurrido cuando el entonces agente realizó la detención de un hombre por presuntos delitos contra la salud en la calle Sierra Azul, de la colonia del mismo nombre.

La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se valió de su cargo como policía municipal para cometer una agresión sexual en perjuicio de la persona detenida.

Como resultado de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión contra Cristian Abraham M. M., misma que fue cumplimentada por agentes investigadores el 21 de octubre de 2026.

Durante la audiencia inicial celebrada al día siguiente, la Fiscalía formuló imputación y solicitó la imposición de una medida cautelar, por lo que el juez determinó que el acusado permaneciera bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

Será la autoridad judicial la encargada de resolver su situación jurídica conforme avance el proceso. El imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Presenta Fiscalía General del Estado avances en el combate a la impunidad durante la Mesa de Seguridad

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