Dictan prisión preventiva a mujer acusada de homicidio en la colonia Juan Escutia

Martes 19 de mayo de 2026

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Ramona Yamileth D. Ch., imputada por los delitos de homicidio calificado, inhumación, exhumación y violaciones al respeto debido a los cadáveres, por hechos ocurridos en la colonia Juan Escutia de Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida formuló imputación en contra de la presunta responsable.

La mujer fue detenida mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 16 de mayo, en el cruce de la avenida Homero y Ramón Córdova, en la colonia Revolución.

Durante la audiencia inicial, la representación social señaló que la imputada habría tenido participación en la muerte de María Guadalupe M. S., cuyo cuerpo fue localizado el 27 de abril de 2026 en avanzado estado de descomposición dentro de un domicilio ubicado en la calle Barrancas de Urique, en el fraccionamiento Juan Escutia.

Por este mismo caso ya existen otras dos personas bajo prisión preventiva.

El juez de control, dentro de la causa penal 1216/2026, programó para el próximo 22 de mayo a las 9:00 horas la audiencia en la que se determinará si la imputada será vinculada o no a proceso.

La Fiscalía indicó además que Ramona Yamileth D. Ch. ya había sido detenida anteriormente por estos hechos, aunque en ese momento fue puesta en libertad debido a que inicialmente no se encontraron elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad.