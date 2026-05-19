El Estado

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 19 de mayo de 2026

Dictan prisión preventiva a mujer acusada de homicidio en la colonia Juan Escutia

Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Ramona Yamileth D. Ch., imputada por los delitos de homicidio calificado, inhumación, exhumación y violaciones al respeto debido a los cadáveres, por hechos ocurridos en la colonia Juan Escutia de Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida formuló imputación en contra de la presunta responsable.

La mujer fue detenida mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el pasado 16 de mayo, en el cruce de la avenida Homero y Ramón Córdova, en la colonia Revolución.

Durante la audiencia inicial, la representación social señaló que la imputada habría tenido participación en la muerte de María Guadalupe M. S., cuyo cuerpo fue localizado el 27 de abril de 2026 en avanzado estado de descomposición dentro de un domicilio ubicado en la calle Barrancas de Urique, en el fraccionamiento Juan Escutia.

Por este mismo caso ya existen otras dos personas bajo prisión preventiva.

El juez de control, dentro de la causa penal 1216/2026, programó para el próximo 22 de mayo a las 9:00 horas la audiencia en la que se determinará si la imputada será vinculada o no a proceso.

La Fiscalía indicó además que Ramona Yamileth D. Ch. ya había sido detenida anteriormente por estos hechos, aunque en ese momento fue puesta en libertad debido a que inicialmente no se encontraron elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad.

Morena propone considerar falta grave exceder por 25 km/h el límite de velocidad en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Prohibiciones en estadios de la Copa Mundial: estos son los objetos que no podrás ingresar

Cuba advierte respuesta a posible agresión de EE.UU. en medio de tensiones bilaterales

Fideapech impulsa financiamiento para más de 136 empresas en Chihuahua

Entrega Marco Bonilla rehabilitación de la calle Tarahumara en colonia Infonavit
Designa Maru Campos a Javier Sánchez Herrera en Fiscalía Especializada
Continúa programa emergente de bacheo en diversos sectores de Chihuahua capital
Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez se integran al Tricolor rumbo al Mundial
Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial con Portugal a los 41 años
Ampliará IMSS capacidad hospitalaria en Chihuahua con nuevos proyectos
México mantiene vigilancia epidemiológica ante posibles casos de Hantavirus y Ébola
Ordenan arresto de agente de ICE acusado de disparar contra migrante venezolano en Minnesota

Municipios

Más Noticias

Investiga Fiscalía masacre de cuatro personas entre Valle de Zaragoza y Camargo
Reportan siete incendios forestales en Chihuahua; cuatro permanecen activos
UIF aclara congelamiento de cuentas de funcionarios sinaloenses tras señalamientos de EE.UU.