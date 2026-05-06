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Miércoles 6 de mayo de 2026

Dictan prisión preventiva a mujer acusada por muerte de su hijo en Mexicali

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Roxana “N”, luego de una audiencia de más de seis horas por la muerte de su hijo Vicente, un menor de 3 años que falleció al interior de una camioneta estacionada en Mexicali.

De acuerdo con información recabada por el medio Zeta, la mujer enfrenta el cargo de homicidio por omisión con dolo eventual, luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California argumentó que no se trató de un descuido accidental, sino de una conducta en la que presuntamente aceptó el riesgo de que el menor sufriera consecuencias fatales.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron la noche del 1 de mayo, cuando Roxana “N” acudió a una reunión familiar y al regresar a su domicilio encontró al niño dormido dentro del vehículo.

Según la indagatoria, la mujer ingresó a su vivienda y no regresó por el menor.

Posteriormente habría consumido al menos dos copas de vino, se bañó y permaneció despierta hasta las 5:00 de la mañana mientras utilizaba redes sociales.

Autoridades indicaron que el niño permaneció cerca de 12 horas dentro del automóvil cerrado, donde la temperatura habría superado los 45 grados centígrados.

De acuerdo con los reportes, el menor perdió la vida entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana del domingo 3 de mayo.

El caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades legales.

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