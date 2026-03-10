Dictan prisión preventiva a pareja acusada por la muerte de niño de 6 años en Ciudad Juárez

Martes 10 de marzo de 2026

Un juez de control dictó prisión preventiva contra un hombre y una mujer acusados por la muerte de un niño de seis años, ocurrida el pasado 4 de marzo, tras una audiencia en la que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó diversos testimonios que apuntan a presunto maltrato infantil.

Los imputados, identificados como Martín Alberto C. A., de 27 años, y Nataly D. V., de 25, fueron presentados ante un Tribunal de Control para escuchar los cargos por homicidio agravado y omisión de cuidados en perjuicio del menor identificado con las iniciales D. Ch. D.

Durante la audiencia, la agente del Ministerio Público expuso como parte de los antecedentes de investigación el testimonio de N. Ch. D., hermana mayor de la víctima, de ocho años, quien señaló que su padrastro presuntamente golpeaba al menor de manera constante.

“Martín lo mató porque le pegaba mucho todos los días (…) mi hermano murió, no se podía parar, no se podía mover”, declaró la menor, según lo presentado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía indicó además que el niño presentaba síndrome del niño maltratado, derivado de agresiones reiteradas. La menor también habría relatado que en distintas ocasiones escuchó a su hermano llorar por los golpes que presuntamente le propinaba su padrastro.

Los imputados fueron detenidos la noche del 4 de marzo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente en el Hospital General 66, a donde llevaron al menor para recibir atención médica; sin embargo, el niño ya no presentaba signos vitales.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía también se incluyeron testimonios de familiares. Una hermana de la madre señaló que Nataly presuntamente consumía sustancias como marihuana y cristal, descuidaba a sus hijos y que había escuchado a los menores quejarse de que encerraban al niño en el baño.

Asimismo, el abuelo de Martín Alberto declaró que vivía en el mismo domicilio de la pareja, ubicado en la colonia Lucio Blanco, y que el día de los hechos el menor quedó bajo el cuidado del imputado, quien además no tenía empleo.

La Fiscalía también presentó un video entregado por el padre biológico del niño, en el que el menor aparece llorando y afirmando que su padrastro le había dicho que lo iba a ahorcar.

Tras escuchar los argumentos de la representación social, la jueza de control Angélica Lizbeth Álvarez determinó imponer prisión preventiva a ambos imputados. La audiencia para resolver si serán vinculados o no a proceso fue programada para el 11 de marzo.