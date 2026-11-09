Diego Fernández de Cevallos cuestiona acusación de traición a la patria contra César Jáuregui

Lunes 9 de noviembre de 2026

El Jefe Diego señala el contraste entre las acusaciones contra personajes de oposición y la falta de investigaciones contra figuras cercanas al gobierno federal.

El Jefe Diego señala el contraste entre las acusaciones contra personajes de oposición y la falta de investigaciones contra figuras cercanas al gobierno federal.

El reconocido jurista y político panista Diego Fernández de Cevallos incluyó el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, en una severa crítica al gobierno federal y a la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), al cuestionar el trato que reciben personajes de oposición frente a figuras vinculadas al oficialismo.

En su columna titulada “Cuando la partera es mala le echa la culpa al niño”, publicada en MILENIO, Fernández de Cevallos cuestiona que desde el gobierno federal se sostenga que no existen pruebas contra determinados personajes de Morena, mientras se formulan graves acusaciones contra figuras políticas de oposición, entre ellas la de traición a la patria contra César Jáuregui.

“Dice que no hay pruebas en contra de Adán Augusto, Rocha Moya y Andy pero las tiene en abundancia en contra de Ernesto Ruffo como rey del huachicol, de César Jáuregui como traidor a la patria y de Lorenzo Córdoba por el atraco al INE”, escribe Fernández de Cevallos.

La referencia al exfiscal chihuahuense cobra especial relevancia debido al proceso penal que enfrenta por el delito de traición a la patria, relacionado con los hechos que rodearon el operativo contra un laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chihuahua.

En su análisis, Fernández de Cevallos cuestiona la actuación de la FGR, a la que acusa de permitir la impunidad de personajes cercanos al poder y perseguir a quienes considera adversarios políticos.

Aunque el histórico panista no desarrolla un análisis jurídico específico de la carpeta de investigación contra Jáuregui, su posicionamiento incorpora el caso del exfiscal a una crítica más amplia sobre la aplicación de la justicia en México.

El señalamiento se suma al debate público sobre la proporcionalidad de la acusación, el respeto a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso que deben observarse en el caso de César Jáuregui.

Fernández de Cevallos, conocido como El Jefe Diego, ha sido una de las figuras más representativas del panismo nacional y cuenta con una larga trayectoria como abogado, legislador y excandidato a la Presidencia de la República.

Su columna coloca nuevamente en la discusión nacional el proceso que enfrenta César Jáuregui, actualmente privado de su libertad en el penal federal del Altiplano, y los cuestionamientos sobre el ejercicio de la acción penal por parte de las autoridades federales.

Fuente: Diego Fernández de Cevallos, columna “Cuando la partera es mala le echa la culpa al niño”, MILENIO, 9 de noviembre de 2026.