Difieren audiencia de César Jáuregui; continuará este domingo

Sábado 17 de octubre de 2026

La audiencia inicial contra el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, fue suspendida la noche de este sábado y continuará este domingo 18 de octubre a las 9:30 horas, luego de que la defensa solicitara tiempo para conocer y analizar el contenido de la carpeta de investigación.

La diligencia se desarrolla bajo la causa penal 3055/2026, ante el juez de control Alberto Simental, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Durante la audiencia, la defensa de Jáuregui pidió un receso para imponerse del contenido de la investigación y preparar adecuadamente sus argumentos. Tras analizar la petición, el juez determinó conceder tiempo a los abogados y continuar la diligencia la mañana del domingo.

La audiencia había sido programada originalmente para las 15:00 horas de este sábado; sin embargo, a solicitud de la defensa fue diferida inicialmente hasta las 18:00 horas y posteriormente su comienzo volvió a retrasarse.

Jáuregui fue detenido durante la mañana de este sábado en las inmediaciones de avenida La Cantera y Washington, mediante un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El Ministerio Público atribuye al exfiscal presuntas conductas relacionadas con su actuación al frente de la Fiscalía General del Estado. Entre los señalamientos difundidos por las autoridades se encuentran los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, dentro de la investigación relacionada con los hechos ocurridos durante el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos.

La defensa, encabezada por los abogados Luis Villegas Montes y Guillermo Saucedo Espinoza, ha cuestionado la legalidad del procedimiento y ha sostenido públicamente que buscará que Jáuregui enfrente el proceso en libertad. Villegas también ha señalado que, desde su perspectiva, detrás de la actuación judicial existe una motivación de carácter político y electoral.

Mientras se desarrollaban las diligencias judiciales, militantes y simpatizantes del PAN permanecieron en el exterior de Ciudad Judicial en respaldo al exfiscal, con pancartas y consignas para exigir su liberación.

La continuación de la audiencia este domingo será determinante para conocer con mayor detalle la imputación del Ministerio Público y las decisiones judiciales que definirán la situación jurídica inmediata de Jáuregui.

El proceso ocurre además en medio de una fuerte tensión política al interior del PAN, debido a que Jáuregui ha manifestado sus aspiraciones de participar en el proceso para definir la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua rumbo a 2027.