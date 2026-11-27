Viernes 27 de noviembre de 2026

La audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 2735/2026, promovido por el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany, fue diferida, sin que hasta el momento se haya informado una nueva fecha para su celebración.

De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, Zuany enfrenta acusaciones por presunto uso indebido de la función pública y coalición, dentro del proceso penal en el que también figura el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno.

El Juzgado Decimoprimero de Distrito retiró la suspensión que protegía a Zuany contra una eventual detención, debido a que incumplió la condición de comparecer ante el juzgado del fuero común a cargo de Alberto Simental.

El exfuncionario promovió el juicio de amparo el pasado 17 de octubre, mismo día en que fue detenido César Jáuregui, con el propósito de obtener la protección de la justicia federal contra la orden de detención girada en su contra.

En su solicitud, Zuany argumentó que la difusión pública de la orden de detención vulneró su derecho a la presunción de inocencia.

Con el aplazamiento de la audiencia y el retiro de la suspensión, Arturo Zuany permanece sin protección judicial contra su detención por las acusaciones del fuero común, mientras continúa pendiente la resolución de fondo del juicio de amparo.