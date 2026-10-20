Difieren hasta las 9 de la noche audiencia de César Jáuregui en el Altiplano

Martes 20 de octubre de 2026

La audiencia federal contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue diferida hasta las 9:00 de la noche de este martes, luego de que su defensa solicitara tiempo adicional para conocer a detalle la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Héctor Villasana, abogado defensor del exfuncionario, explicó que había solicitado un diferimiento de 24 horas para analizar los elementos que sustentan la acusación federal; sin embargo, el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes determinó reanudar la diligencia esta misma noche.

La audiencia estaba prevista originalmente para iniciar alrededor de las 8:20 de la mañana en los juzgados federales del Altiplano, en el Estado de México, donde Jáuregui comparece dentro de la causa penal 408/2026, relacionada con la imputación por el presunto delito de traición a la patria.

De acuerdo con la información proporcionada por la defensa, será durante la audiencia nocturna cuando la FGR pueda avanzar en la formulación de imputación y exponer los hechos que atribuye al exfiscal.

Antes de que se autorizara el diferimiento, la parte acusadora solicitó que la audiencia se desarrollara a puerta cerrada, petición que fue concedida por el juez encargado de la causa.

El proceso federal es independiente del procedimiento que Jáuregui enfrenta en Chihuahua por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por lo que actualmente existen dos causas judiciales distintas relacionadas con el exfiscal.