Difunden imágenes de camioneta donde fueron localizados cuatro ejecutados en Valle de Zaragoza

Lunes 18 de mayo de 2026

Parral, Chih.- Autoridades ministeriales difundieron imágenes de la camioneta en la que viajaban las cuatro personas asesinadas y localizadas sin vida en una brecha que conduce del municipio de Valle de Zaragoza a la comunidad de San Felipe de Jesús.

Se trata de una camioneta Chevrolet Chevrolet Tahoe de color oscuro, la cual presenta decenas de impactos de arma de fuego de grueso calibre en distintas zonas de la carrocería, evidenciando la magnitud del ataque armado.

Las imágenes muestran severos daños en la unidad, principalmente en los costados y la parte trasera, donde se concentran múltiples orificios de bala. Además, el parabrisas y uno de los vidrios laterales quedaron completamente destrozados tras la agresión, mientras que una de las llantas traseras terminó reventada.

La unidad fue localizada a un costado del camino de terracería, donde peritos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizaron el procesamiento de la escena.

En el interior del vehículo fueron encontrados diversos objetos personales, cobijas y pertenencias que ya forman parte de la cadena de custodia dentro de la investigación.

Previamente, la Fiscalía confirmó que en el lugar fueron hallados cuatro hombres sin vida, uno de ellos afuera del vehículo y tres más al interior de la camioneta.

Elementos del Servicio Médico Forense trasladaron los cuerpos para practicarles la necropsia de ley, mientras que en la escena también fueron asegurados casquillos percutidos de distintos calibres, además de otros indicios que buscan esclarecer este multihomicidio y dar con los responsables.