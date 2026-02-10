Diputada Rosana Díaz propone facilitar el acceso ciudadano al plebiscito

Martes 10 de febrero de 2026

La Diputada Rosana Díaz presentó una iniciativa con carácter de Decreto para reformar la legislación en materia de participación ciudadana, con el objetivo de reducir el porcentaje de firmas necesarias para solicitar un plebiscito, pasando del 0.5% al 0.1% de la Lista Nominal de Electores.

La legisladora destacó que esta propuesta busca eliminar barreras que actualmente dificultan el ejercicio de este derecho ciudadano.

“La democracia se fortalece cuando la voz del pueblo no encuentra barreras, sino caminos. La voluntad popular no debe estar sujeta a requisitos inalcanzables, sino a mecanismos verdaderamente ciudadanos”, afirmó.

Actualmente, a nivel estatal, con un padrón de 3,131,417 electores, se requieren 15,658 firmas para solicitar un plebiscito. Con la reforma propuesta, bastarían 3,132 apoyos.

En el caso de Ciudad Juárez, donde la Lista Nominal es de 1,235,953 electores, el requisito pasaría de 6,180 firmas a 1,236.

La Diputada señaló que esta modificación no debilita las instituciones, sino que fortalece la legitimidad democrática al ampliar las posibilidades de participación directa de las y los ciudadanos en decisiones públicas relevantes.

“Menos obstáculos significa más democracia. La participación del pueblo permite que la transformación avance”, subrayó.

Finalmente, Rosana Díaz reiteró que su compromiso es impulsar mecanismos que acerquen las decisiones públicas al pueblo chihuahuense y consoliden un modelo de gobierno más abierto, participativo y transparente.