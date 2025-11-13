Internacional

Jueves 13 de noviembre de 2025

Diputada española responde a México: “Deberían agradecer, se derrocó una tiranía caníbal”

Madrid, España.- Tras el reconocimiento del gobierno español sobre la “injusticia y el dolor” ocasionados a los pueblos originarios de México durante la Conquista, la diputada del Partido Popular (PP), Cayetana Álvarez de Toledo, respondió que España no tiene por qué pedir perdón, pues —dijo— los mexicanos “deberían estar agradecidos” ya que entonces se derrocó una “tiranía caníbal”.

La polémica declaración surge luego de que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual mandataria Claudia Sheinbaum Pardo reiteraran su exigencia a la Corona española para ofrecer disculpas por los abusos cometidos durante la colonización.

Durante una comparecencia en el Congreso, Álvarez de Toledo —considerada una de las figuras más conservadoras del PP— criticó el gesto del gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quienes reconocieron los agravios cometidos hace más de 500 años.

La legisladora, cercana a sectores del Partido Acción Nacional (PAN) en México, también lanzó una crítica directa a Sheinbaum, pidiéndole que “pida perdón por su política de abrazos a los narcos”.

“Aquella España sólo merece agradecimiento, por aliarse con los bravos tlaxcaltecas para derrocar una tiranía que practicaba el canibalismo. Por construir universidades en el páramo y hospitales en la selva, por ser el primer imperio en discutir su propia legitimidad, por promulgar leyes que reconocían derechos a los indígenas y prohibían la esclavitud”, expresó.

Álvarez de Toledo defendió que España llevó la civilización a América, promoviendo el mestizaje y creando “una impresionante comunidad lingüística y moral”.

En respuesta, el ministro Urtasun reprobó la postura del PP y aseguró que “el perdón no es un símbolo de debilidad, sino de fortaleza y reparación”, en alusión a las declaraciones del ministro de Exteriores y del presidente Pedro Sánchez.

La discusión revive el debate histórico entre México y España sobre la herencia de la Conquista, tema que continúa generando tensiones diplomáticas y posturas encontradas entre ambos países.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

