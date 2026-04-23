Diputadas del PAN respaldan operativo en Chihuahua y cuestionan críticas de Morena

Jueves 23 de abril de 2026

Las diputadas federales Rocío González y María Angélica Granados manifestaron su respaldo a las acciones del Gobierno del Estado de Chihuahua en el combate al narcotráfico, tras el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios clandestinos de drogas en América Latina.

El posicionamiento se dio luego de que en la Cámara de Diputados de México se solicitara guardar un minuto de silencio por la muerte de dos elementos de la Fiscalía estatal y dos instructores vinculados a la Embajada de Estados Unidos, quienes fallecieron en un accidente vehicular el pasado domingo.

Durante su intervención, González expresó condolencias a las familias de las víctimas y defendió los operativos realizados por la Fiscalía de Chihuahua en coordinación con fuerzas federales. Además, criticó a legisladores de Morena por cuestionar las acciones, al considerar que se politiza un tema de seguridad.

“Lamento mucho que el Ejército no le informe de estos operativos a la presidenta de la República”, señaló la legisladora, al responder a señalamientos sobre una presunta vulneración a la soberanía nacional.

Por su parte, Granados reconoció el trabajo del gobierno estatal en el combate al crimen organizado, destacando el impacto del desmantelamiento del narcolaboratorio en territorio chihuahuense.

Ambas legisladoras exigieron al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aclarar si los instructores de la representación diplomática estadounidense participaron en el operativo y bajo qué autorización ingresaron al país.

El tema continúa generando debate político en torno a la coordinación en materia de seguridad y la participación de actores internacionales en acciones dentro del territorio nacional.