Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

Legisladoras de diversos partidos políticos presentaron una iniciativa conjunta para tipificar los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas como una forma específica de violencia de género, en el marco de la llamada Ley Malena, impulsada por la activista oaxaqueña María Elena Ríos.

La propuesta, respaldada por diputadas de Movimiento Ciudadano, PAN y Partido del Trabajo, busca reformar el artículo 5 de la Ley Estatal de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como adicionar un nuevo tipo penal en el artículo 133 bis del Código Penal estatal para sancionar este tipo de agresiones con mayor precisión.

“Queremos que se tipifique, sancione y prevenga la violencia contra las mujeres mediante el uso de sustancias corrosivas o cáusticas que dañan el cuerpo y el rostro, pero también la salud psicológica de las víctimas”, señalaron las legisladoras.

La diputada Irlanda Márquez, secretaria de la comisión de Justicia, afirmó que impulsará la iniciativa hasta lograr su aprobación. “No podemos seguir tolerando que estos ataques sean clasificados como simples lesiones”, declaró.

Por su parte, María Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido en 2019, agradeció el respaldo de las legisladoras chihuahuenses y recordó que la Ley Malena ya ha sido aprobada en 15 estados del país. “Pensé que estos ataques solo ocurrían en Afganistán o en la India, pero también suceden en México. Buscamos que ninguna mujer más tenga que cargar con el estigma de la violencia sufrida”, expresó.

Las diputadas coincidieron en que la violencia ácida representa una de las manifestaciones más brutales del machismo, y que su reconocimiento legal es un paso indispensable para garantizar justicia y reparación a las sobrevivientes.