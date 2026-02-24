El Estado

Martes 24 de febrero de 2026

Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo

Camargo, Chih.- Con el firme compromiso de seguir respaldando a las familias que más lo necesitan, el diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y representante del Distrito XX, realizó la entrega del programa de láminas y polines, beneficiando a 290 familias del municipio de Camargo.

En medio de un ambiente de cercanía y agradecimiento, las familias recibieron estos apoyos que representan mucho más que material de construcción: significan tranquilidad, seguridad y la oportunidad de mejorar su hogar y el futuro de sus hijos.

Este programa permite que las familias adquieran material a bajo costo, generando un ahorro importante en su economía y fortaleciendo su patrimonio. Cada lámina y cada polín entregado reflejan el compromiso de trabajar con sensibilidad y responsabilidad por quienes día a día luchan por salir adelante.

Durante su mensaje, el legislador reiteró que seguirá gestionando apoyos que impacten directamente en la calidad de vida de las y los ciudadanos. “Mi compromiso es estar siempre cercano a la gente, escuchar sus necesidades y convertirlas en acciones concretas. Cuando apoyamos a una familia, fortalecemos a todo nuestro municipio”, expresó.

Con hechos que transforman realidades, el diputado Arturo Zubía Fernández continúa impulsando programas que brindan esperanza, bienestar y mejores condiciones de vida para las familias del Distrito XX.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

