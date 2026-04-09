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Jueves 9 de abril de 2026

Diputados aprueban Plan B electoral tras 14 horas de debate; pasa ahora a congresos estatales

Tras una sesión maratónica de 14 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la reforma electoral, que ahora deberá ser analizado por los congresos estatales para continuar su proceso constitucional.

En lo general, el dictamen obtuvo 377 votos a favor de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, y 102 en contra del PAN y PRI. En lo particular, la votación concluyó con 343 sufragios a favor, 124 en contra y una abstención.

Durante la discusión de las reservas, Movimiento Ciudadano modificó su postura y votó en contra, pese a haber respaldado inicialmente el proyecto. El cambio generó reclamos de la oposición, que acusó al partido naranja de “falta de coherencia”, recordando que en el Senado MC había votado en contra desde el inicio.

La jornada también estuvo marcada por tensiones. El diputado de MC, Sergio Gil Rullán, realizó una protesta simbólica al colocar una cubeta de chapopote frente a la bancada de Morena, la cual fue devuelta por la morenista Paola Tenorio. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, permitió la manifestación al considerar que forma parte de la libertad de expresión parlamentaria.

Principales cambios constitucionales

La reforma propone modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, entre ellos:

Límites presupuestales para legislaturas locales.
Prohibición de sueldos superiores al de la presidenta de la República para consejeros y magistrados electorales.
Recorte progresivo del 15% al presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años.

Se prevé que los cambios impacten particularmente a los congresos de Morelos, Tlaxcala, Nayarit, Michoacán y Quintana Roo.

Lo que sigue

Para que la reforma entre en vigor, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos locales, lo que representa la siguiente y decisiva etapa en el proceso legislativo.

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