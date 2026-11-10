Diputados aprueban Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos; PAN y PRI votan en contra

Martes 10 de noviembre de 2026

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2027, por un monto de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, con el respaldo de Morena y sus aliados, además de Movimiento Ciudadano.

El dictamen obtuvo 372 votos a favor y 102 en contra, estos últimos provenientes de legisladores del PAN y PRI, quienes cuestionaron distintas prioridades del gasto público federal.

El presupuesto representa un incremento de 442 mil 804 millones de pesos respecto al ejercicio anterior, equivalente a un crecimiento real del 1.3%, una vez descontado el efecto de la inflación.

Una de las particularidades de la votación fue el respaldo de Movimiento Ciudadano, partido que justificó su posición por la inclusión de proyectos prioritarios para Jalisco y Nuevo León, entidades que gobierna, principalmente en materia de infraestructura hidráulica y movilidad.

Entre los ajustes presupuestales destaca una reducción de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), de los cuales 3 mil millones serán destinados al programa La Escuela es Nuestra, enfocado en mejorar las condiciones de los planteles educativos.

Los recursos restantes se distribuirán entre áreas relacionadas con medio ambiente, atención a mujeres, infancia, turismo y aviación civil.

Durante el debate, legisladores de oposición cuestionaron los recortes al organismo electoral, así como el manejo de recursos durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

También expresaron críticas por la asignación de presupuesto a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), vinculados al Partido del Trabajo.

Por su parte, los legisladores de la mayoría defendieron la propuesta como un instrumento para garantizar la continuidad de las políticas sociales y financiar las prioridades del Gobierno Federal.

Discusión podría prolongarse más de 24 horas

Aunque el presupuesto fue aprobado en lo general durante la noche del lunes 9 de noviembre, la Cámara de Diputados continuó este martes con el análisis y discusión de las reservas presentadas por las distintas fuerzas políticas.

De acuerdo con información del órgano legislativo, se registraron mil 772 reservas y la participación de 560 oradores, por lo que se prevé una jornada de debate superior a las 24 horas.

Pese al elevado número de propuestas de modificación, las expectativas al interior de la Cámara apuntan a que el proyecto podría mantenerse sin cambios sustanciales.

La discusión en lo particular comenzó con una asistencia reducida en el salón de sesiones, en medio de un debate marcado principalmente por las diferencias políticas entre el bloque oficialista y los partidos de oposición.

Una vez concluido el análisis de las reservas y realizada la votación correspondiente, quedará definida la versión final del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que establecerá la distribución de los recursos públicos federales para el próximo año.