Diputados aprueban “cascada” de aumentos en visas, turismo y servicios de salud para 2027

Miércoles 14 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos 2027, que contempla incrementos en diversos cobros federales relacionados con visas, migración, turismo extranjero, navegación aérea y servicios del sector salud.

El dictamen fue avalado por 329 votos a favor y 117 en contra, apenas un día después de haber recibido el respaldo de la Comisión de Hacienda.

Entre los incrementos más significativos destaca el correspondiente a la licencia sanitaria para servicios de transfusión, cuyo costo pasaría de 1,482 a 17,349 pesos, lo que representa un aumento superior al 1,000%.

También se plantea elevar de 8,195 a 43,209 pesos el derecho correspondiente a la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos, mientras que el costo de las licencias para establecimientos que utilizan fuentes de radiación con fines de diagnóstico médico prácticamente se duplicaría.

En materia migratoria y turística, el dictamen contempla un incremento de 66% en visas y de 153% en las de larga duración. Asimismo, las cuotas relacionadas con el aprovechamiento del espacio aéreo aumentarían 10%.

Para los visitantes extranjeros, el Derecho de No Residente (DNR) pasaría de 983 a 1,158 pesos, un incremento cercano al 18%.

Oposición cuestiona los incrementos

Durante la discusión, legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron los aumentos al considerar que algunos derechos podrían convertirse, en los hechos, en mayores cargas económicas para ciudadanos, empresas y visitantes.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, también criticó el nivel de endeudamiento previsto para 2027 y advirtió sobre el posible impacto de los nuevos cobros en la actividad turística.

Por Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo sostuvo que los derechos deben corresponder al costo de los servicios prestados por el Estado y pidió justificar cada incremento y transparentar el destino de los recursos recaudados.

Morena defiende la reforma

La diputada de Morena Claudia Rivera Vivanco defendió el dictamen y rechazó que se estén creando nuevos impuestos para las familias mexicanas.

La legisladora argumentó que la política económica del Gobierno Federal ha permitido financiar proyectos y programas prioritarios, y aseguró que la Ley Federal de Derechos 2027 constituye una herramienta de administración y desarrollo.

Tras su aprobación en lo general, la discusión legislativa continúa con las reservas presentadas al articulado del dictamen.