Diputados de Chihuahua se dividen en votación de reforma electoral

Jueves 12 de marzo de 2026

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechazó la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes requerida para modificar la Constitución. En la votación participaron todos los legisladores federales del estado de Chihuahua, con un resultado de cinco votos a favor y diez en contra.

La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, principalmente de legisladores de Movimiento Regeneración Nacional, mientras que 234 diputados votaron en contra, entre ellos legisladores de oposición y la mayoría de las bancadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.

Entre los diputados chihuahuenses que votaron a favor de la reforma se encuentran Daniel Murguía Lardizábal, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Héctor Armando Cabada Alvídrez, Alejandro Pérez Cuéllar y Jesús Roberto Corral Ordóñez.

Por su parte, votaron en contra los legisladores María Angélica Granados Trespalacios, Carmen Rocío González Alonso, Lilia Aguilar Gil, Greycy Marian Durán Alarcón, Juan Antonio Meléndez Ortega, César Alejandro Domínguez Domínguez, Noel Chávez Velázquez, Graciela Ortiz González, Paloma Domínguez Ugarte y José Alfredo Lozoya Santillán.

Al no alcanzar la mayoría calificada, la propuesta de reforma constitucional quedó rechazada en el pleno, aunque el Ejecutivo federal ha anunciado que presentará un nuevo planteamiento para continuar con los cambios al sistema electoral.