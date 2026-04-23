Diputados de Morena exigen claridad por caso de narcolaboratorio

Jueves 23 de abril de 2026

Diputados del grupo parlamentario de Morena se manifestaron este jueves en torno al caso del presunto narcolaboratorio, al exigir mayor claridad en las investigaciones y el deslinde de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.

Durante su posicionamiento, los legisladores subrayaron la necesidad de transparentar la información sobre los hechos, así como la actuación de las autoridades involucradas, tanto estatales como federales y de Estados Unidos.

Los integrantes de la bancada señalaron que es fundamental garantizar certeza a la ciudadanía sobre lo ocurrido, particularmente en un tema relacionado con seguridad y posible participación de instancias internacionales.

El caso ha generado debate político, con posturas encontradas entre fuerzas partidistas sobre la conducción del operativo y el manejo de la información por parte de las autoridades.