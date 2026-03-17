Director antiterrorista deja cargo y cuestiona intervención de EU en Irán

Martes 17 de marzo de 2026

Washington, D.C.- Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, anunció este martes su renuncia al cargo al señalar que no puede respaldar la guerra impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra Irán.

A través de redes sociales, Kent afirmó que Irán “no representaba una amenaza inminente” para su país y sostuvo que el conflicto se originó por presiones externas, incluyendo la influencia de Israel y su lobby en territorio estadounidense.

Kent, quien fue confirmado en el cargo en julio pasado con una votación de 52 a 44, encabezaba una agencia clave encargada de analizar y detectar amenazas terroristas a nivel global.

Antes de integrarse al gobierno federal, el exfuncionario tuvo una trayectoria militar como integrante de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, participando en múltiples despliegues, además de desempeñarse en la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

También incursionó en la política como candidato al Congreso por el estado de Washington, sin lograr obtener el cargo.

Su renuncia ocurre en medio de un contexto de tensión internacional y debate interno en Estados Unidos sobre la estrategia militar y de seguridad en Medio Oriente.