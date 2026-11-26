Jueves 26 de noviembre de 2026

El ingreso laboral real per cápita registró un crecimiento anual del 9.3%, mientras que persiste una brecha significativa entre las zonas rurales y urbanas.

La pobreza laboral en México disminuyó del 34.3 al 30.5% entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, lo que representa una reducción de 3.8 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados fueron presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con los indicadores, la pobreza laboral presentó los siguientes niveles:

– Nacional: 30.5%.

– Zonas rurales: 43.1%.

– Zonas urbanas: 26.9%.

Por su parte, el ingreso laboral real per cápita registró un crecimiento anual del 9.3% a nivel nacional, del 12.1% en las zonas rurales y del 8.4% en las urbanas.

Pese a la disminución, persiste una diferencia de 16.2 puntos porcentuales entre las zonas rurales y urbanas.

Sheinbaum atribuyó estos resultados a los incrementos del salario mínimo y a la política de programas sociales implementada por el Gobierno Federal. Asimismo, afirmó que continuarán los aumentos salariales por encima de la inflación.

Cabe señalar que la pobreza laboral mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral resulta insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.

La información se basa en las cifras del INEGI difundidas en la publicación proporcionada.